Bolsonaro confirma o fim do Ministério do Trabalho

Fiscalização do trabalho escravo é uma das atribuições da pasta /ASCOM/MINISTÉRIO DO TRABALHO/DIVULGAÇÃO/JC

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, ontem, que o Ministério do Trabalho deverá ser absorvido por uma outra pasta em seu governo. Ele disse, ainda, que o futuro ministro da Defesa terá "quatro estrelas", em referência à mais alta patente das Forças Armadas, também sem dar mais detalhes.

"O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério", afirmou, sem dizer qual será a pasta. A equipe do presidente eleito já vinha defendendo que a pasta fosse unida a outro ministério. A ideia seria transformá-la em uma secretaria ligada à presidência da República. Os dois fundos geridos pelo ministério - o FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) - poderiam migrar para um superministério da Economia.

Na avaliação de integrantes da equipe de transição, o Ministério do Trabalho perdeu relevância e serviria apenas como cabide de emprego, além de ser foco de corrupção. Antevendo o fim da pasta, técnicos do ministério chegaram a procurar a equipe de transição para dizer que a medida seria prejudicial a trabalhadores.

Com uma taxa de desemprego de 11,9%, o Brasil tem 12,4 milhões de pessoas sem trabalho. A promessa de geração de vagas com a reforma trabalhista, implementada no governo de Michel Temer (MDB), não vingou: o número de empregos com carteira encolheu 1%, para 32,9 milhões, enquanto o de trabalhadores informais chegou a 35 milhões em setembro, de acordo com o IBGE.

As centrais sindicais fizeram coro às reclamações dos técnicos do Ministério do Trabalho. Em nota divulgada na terça-feira, a Força Sindical considerou "nefasta" a ideia de extinguir o ministério. Já a CUT considerou que a medida "levará a uma nova ofensiva de retirada de direitos e de precarização das relações de trabalho".

A própria pasta, temendo seu fim, divulgou nota na terça-feira lembrando que o órgão completará 88 anos no próximo dia 26 e que foi criado para equilibrar as relações entre trabalhadores e empregadores.

Na terça-feira, o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, ironizou a reclamação das centrais. Disse que, se dependesse dos sindicatos, Bolsonaro não teria sido eleito e que o governo vai fazer "o que é melhor para o Brasil".

Entre as atribuições do Ministério do Trabalho está a emissão de carteiras de trabalho e a fiscalização de direitos trabalhistas - desde o depósito pelas empresas nas contas de FGTS dos trabalhadores até o cumprimento da jornada. Também é encarregado de fiscalizar trabalho escravo.