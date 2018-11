Atividade industrial gaúcha se mantém estável em setembro

Influenciada pelo comportamento distinto dos seus seis componentes, a atividade industrial gaúcha permaneceu praticamente estável em setembro, na comparação com agosto, aponta o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado ontem pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A queda foi mínima, de 0,1%, feito o ajuste sazonal.

As compras industriais (-4,2%), o faturamento real (-2,9%) e o emprego (-0,3%) caíram. Já as horas trabalhadas na produção ( 1,8%) e a massa salarial ( 0,3%) cresceram, enquanto a utilização da capacidade instalada - UCI (-0,1 ponto percentual) ficou quase estável, com um grau médio de 81,1%. "Os resultados de setembro não alteram o cenário que vem sendo observado no setor industrial gaúcho. A indústria gaúcha evolui dentro do previsto para 2018, devendo encerrar o ano com crescimento, mas distante de recompor as perdas de mais de 20% do período 2014 a 2016", afirma o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

De janeiro a setembro, dos seis indicadores, quatro cresceram: compras industriais (10%), faturamento real (3,6%), utilização da capacidade instalada (1,5 ponto percentual) e emprego (0,9%). Dois caíram: horas trabalhadas na produção (-0,5%) e massa salarial real (-2,8%). Dez dos 17 setores incluídos na pesquisa tiveram expansão na atividade no período: veículos automotores (16,5%) foi o principal responsável pelo avanço, seguido por metalurgia (16,9%), produtos de metal (3,7%), borracha e plásticos (3,3%) e tabaco (2,5%). Em sentido contrário, bebidas (-2,1%), têxteis (-7,9%) e vestuário e acessórios (-6,8%) forneceram os maiores impactos negativos.