PF investiga fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo empresas de produção de concreto

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7) pela Polícia Federal uma operação contra crimes de lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção envolvendo empresários do segmento de produção de concreto, extradição e comércio de areia e pedra. Quatorze cidades gaúchas e uma catarinense são alvos da operação Caementa. Cerca de R$ 180 milhões em impostos teriam sido sonegados.

Entre os alvos, 14 empresas controladas por um único grupo de Santa Maria, na região Central, são objeto de investigação. De acordo com informações da PF, os investigados teriam sonegado tributos e contribuições sociais, desviando patrimônio de suas empresas endividadas e em recuperação judicial, além da criação de empresas de fachada para ocultar os ganhos com os crimes. O nome das empresas não foi divulgado.

A 7ª Vara Federal de Porto Alegre decretou a indisponibilidade de um patrimônio inicialmente estimado em R$ 81 milhões.

A ação cumpre 37 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão em Santa Maria, Porto Alegre, Bagé, Carazinho, Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Garibaldi, Maquiné, Panambi, Passo Fundo, Rosário do Sul, São Sebastião do Caí e Três de Maio, além de Camboriú, em Santa Catarina.

Os crimes investigados na operação são organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, omissão de vigência de contrato de trabalho, crimes falimentares, fraude a licitações, extorsão e corrupção.