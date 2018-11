Bolsas asiáticas fecham sem direção única, após resultado de eleições nos EUA

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira (7), após os resultados das muito aguardadas eleições legislativas de meio de mandato nos EUA virem em linha com as expectativas.

Depois da votação de ontem nos EUA, o Partido Democrata retomou o controle da Câmara dos Representantes, mas os republicanos mantiveram o comando no Senado, como vinham indicando pesquisas de opinião nos últimos dias. Isso significa que os democratas terão maior poder para investigar o governo do presidente americano, o republicano Donald Trump, que também enfrentará obstáculos maiores para avançar com sua agenda legislativa.

O dia foi de desvalorização nos maiores mercados asiáticos, mas as perdas foram moderadas.

Na China, o índice Xangai Composto recuou 0,68% hoje, a 2.641,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, formado por empresas com menor valor de mercado, caiu 0,43%, a 1.340,37 pontos. Em entrevista à agência de notícias oficial Xinhua, o presidente do banco central chinês (PBoC), Yi Gang, voltou a prometer incentivos para empresas do setor privado em dificuldades financeiras.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei ficou igualmente no vermelho, com queda de 0,28%, a 22.085,80 pontos, numa virada que veio na última meia hora do pregão, à medida que o dólar voltou a se enfraquecer ante o iene.

No mercado sul-coreano, o Kospi caiu 0,52% em Seul, a 2.078,69 pontos, depois que foi anunciado o adiamento por tempo de indeterminado de uma reunião entre o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, e um funcionário de alto escalão do governo da Coreia do Norte, que estava marcada para esta quinta-feira (8).

Por outro lado, o Hang Seng se recuperou no fim da sessão e fechou em alta de 0,10% em Hong Kong, a 26.147,69 pontos, enquanto o Taiex subiu 0,85% em Taiwan, a 9.908,35 pontos, também nos ajustes de fim de negócios.

Na Oceania, o mercado australiano apresentou bom desempenho, impulsionado em parte por ações de grandes bancos domésticos. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,37% em Sydney, a 5.896,9 pontos.