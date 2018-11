Fechamento

Loterias

O concurso 4.819 da Quina sorteou os números 09, 16, 21, 55 e 80. No primeiro sorteio do concurso 1.861 da Dupla Sena, saíram as dezenas 12, 14, 18, 30, 31 e 39. No segundo, os números foram 09, 10, 13, 15, 16 e 28. Os resultados são extraoficiais.

Biocombustíveis

A produção e o consumo de combustíveis derivados de matérias-primas renováveis apresentou crescimento relevante no País em 2018. De janeiro a agosto, o aumento na produção de biodiesel foi de 26% e a alta no consumo de etanol chegou a 14%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia.

Procon

O Procon do Rio Grande do Sul registrou 119.420 consumidores cadastrados no bloqueio de telemarketing entre os anos de 2009 e 2018. Criado há nove anos, o serviço se ampara no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para impedir que as operadoras, em todo o Brasil, façam ligações indesejadas ou sejam insistentes em horários impróprios.

Serviços

O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços brasileiro subiu 46,4 pontos, em setembro, para 50,5 pontos em outubro, informou, ontem, a IHS Markit. Esse é o primeiro resultado cujo patamar supera o nível de 50 pontos, que indica expansão dos negócios, em três meses.

Petróleo

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza, hoje, no JW Marriott Hotel Rio de Janeiro, a segunda etapa de assinatura de contratos relativos à 15ª Rodada de Licitações, ocorrida em março deste ano. Serão, ao todo, 12 contratos assinados, envolvendo 10 empresas.

Energia

A CPFL Energia prevê que serão necessários 80 mil eletropostos públicos até 2030 para acompanhar o ritmo de crescimento do mercado de veículos elétricos no Brasil. No cenário traçado pela companhia, a frota de carros elétricos puros e híbridos plug-in no Brasil deve alcançar 2 milhões em circulação.

BMW

A BMW anunciou, ontem, durante Salão do Automóvel de São Paulo, investimento de R$ 125 milhões para a produção do novo modelo de seu sedã Série 3 e do utilitário de luxo X4 no Brasil. O Série 3, principal modelo da marca alemã, será produzido em Santa Catarina e começará a ser vendido no segundo semestre de 2019. O X4 estreia em dezembro.