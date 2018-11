Litoral Norte deve abrir 7 mil vagas temporárias no verão

Luis Filipe Gunther

Comerciantes e empreendedores das cidades do Litoral Norte do Rio Grande do Sul pretendem abrir 7 mil vagas de trabalho durante o próximo verão. Com a estação mais quente do ano iniciando em dezembro e o Carnaval caindo só em março, o veraneio deve se estender em 2019, o que deve espichar o período de permanência nos postos. Somente o complexo de parque aquático e hotel fazenda Acqua Lokos, em Capão da Canoa, está ofertando 300 vagas. candidatos devem se inscrever até a terça-feira (13).

A grande movimentação esperada na temporada em 2019 aquece o mercado de trabalho. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes Bares e Similares do Litoral Norte (SHRBS-LN) espera que 3 milhões de pessoas passem pelas praias em todo o veraneio. Para dar conta da explosão da população no período, os empreendimentos comerciais e de serviços locais terão de ampliar seus quadros, reduzidos durante a maior parte do ano, reforça o sindicato.

A presidente do SHRBS-LN, Ivone Ferraz, observa que a contratação deverá ser gradativa, ocorrendo ao longo dos meses do veraneio. Para Ivone, 40% da demanda por funcionários deverão ser supridos por pessoas de outras regiões do Estado. Muitos deixam suas cidades para se mudar para as localidades praianas durante o período, em busca de oportunidades.

As vagas são recrutadas pelas agências do Sistema Nacional de Empregos (Sine) nas cidades do Litoral, que também selecionam e distribuem os candidatos, e pelo sindicato de hotelaria, que recebe as solicitações de empresários para a composição de postos. Conforme Ivone, as oportunidades de emprego devem incluir todos os setores, da gastronomia a lojas de calçados. A presidente do SHRBS-LN ainda ressalta que ainda as vagas de informais, que não chegam a ser contabilizadas.

O número de postos de empregos estimado pelo sindicato, comparados ao mesmo período de 2017, manteve-se. Ivone cita ainda que muitas vagas são preenchidas por pessoas que vêm de outras cidades e acabam retornando no ano seguinte. "As pessoas muitas vezes são demitidas de seus empregos e acabam vindo para o litoral com uma expectativa. Chegando aqui, a realidade acaba não sendo aquilo que pensavam e elas desistem do emprego", analisa a dirigente.

Já a coordenadora do Departamento de Relações com o Mercado do Sine-RS, Ana Fischer, diz que o empresariado vem optando pela abertura de postos temporários por causa da instabilidade do mercado. Para exemplificar, Ana retrata o período anterior à crise econômica, onde o País vivia um momento de pleno emprego e o número de postos temporários era bem menor do que os atuais. "Os empregadores investiam mais em seu quadro funcional e não demitiam pela dificuldade de uma reposição do mesmo nível. Na medida em que a economia desaqueceu e aumentou o desemprego, as vagas temporárias voltam a aparecer mais", conclui a coordenadora.