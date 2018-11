Banco do Brics deve ampliar atuação no País

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), criado no âmbito do Brics - grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, foi tema de reunião ontem, em Xangai, na China, entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, e o presidente do NDB, Kundapur Vaman Kamath. Nunes e Kamath falaram sobre avanços institucionais do banco e os esforços para ampliar a sua atuação no Brasil. Atualmente, o banco financia, no país, mais de US$ 600 milhões em projetos nas áreas de infraestrutura, transportes e saneamento básico.

O ministro elogiou o progresso nos trabalhos do banco desde sua última visita a Xangai, ocorrida em maio. Nesse período, foi assinado acordo para a instalação do escritório regional da instituição para as Américas, em São Paulo. A previsão é de que a inauguração ocorra em maio de 2019, possivelmente por ocasião do Brazil Investiment Forum, na capital paulista. O presidente da instituição falou também sobre os "estudos para a futura adesão de novos membros e reforçou-se a prospecção de projetos a serem financiados no Brasil".