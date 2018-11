Marcelo Labuto é nomeado presidente do Banco do Brasil

O administrador Marcelo Augusto Dutra Labuto foi nomeado para o cargo de presidente do Banco do Brasil (BB). Labuto assume o comando do banco no lugar de Paulo Rogério Caffarelli, que deixou o cargo para presidir a empresa de meios de pagamentos Cielo, controlada pelo próprio BB juntamente com Bradesco.

Os respectivos decretos de nomeação e exoneração foram assinados pelo presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) em edição extraordinária de segunda-feira.

Marcelo Labuto tem 47 anos e ocupava, de 2016 para cá, o cargo de vice-presidente de Negócios de Varejo do BB. Natural de Belo Horizonte, é graduado em Administração pela Universidade de Brasília (UnB) e funcionário de carreira do banco desde 1992.