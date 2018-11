ANP assina nesta quarta contratos da 15ª Rodada de Licitações

Agência Brasil

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza nesta quarta-feira (7), no JW Marriott Hotel Rio de Janeiro, a segunda etapa de assinatura de contratos relativos à 15ª Rodada de Licitações, ocorrida em março deste ano. Serão, ao todo, 12 contratos assinados, envolvendo 10 empresas.

No dia 11 de setembro, também no Rio de Janeiro, a ANP realizou a primeira etapa de assinatura de contratos relativos à 15ª Rodada de Licitações. Ao todo, foram assinados dez contratos, envolvendo cinco empresas: Equinor Brasil Energia; ExxonMobil Exploração Brasil; Petrobras; QPI Brasil Petróleo; e Shell Brasil Petróleo.

Na 15ª Rodada de Licitações, no modelo de concessão, foram arrematados 22 blocos. Com bônus de assinatura R$ 8 bilhões, a rodada conseguiu transferir para as empresas 32% das áreas ofertadas.

O resultado levou o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, a classificar o leilão como "um sucesso", mesmo com a retirada de dois blocos. O ágio médio foi de 621,91% e as áreas arrematadas vão gerar investimento mínimo de R$1,222 bilhão, segundo Oddone.