BB Seguridade tem lucro líquido ajustado de R$ 892 milhões no 3º trimestre

A BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, anunciou lucro líquido ajustado de R$ 892 milhões de julho a setembro, cifra 12,7% inferior à registrada um ano antes, de R$ 1,021 bilhão. Na comparação com os três meses anteriores, quando o lucro foi de R$ 909,966 milhões, foi registrado declínio de 2%.

No acumulado do ano até setembro, o lucro líquido ajustado da companhia foi de R$ 2,709 bilhões, queda de 8,8% em relação ao reportado no mesmo período de 2017, de R$ 2,970 bilhões. Apesar disso, a BB Seguridade preferiu manter, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, o guidance divulgado para o ano, que sinaliza queda de 6% a 4% no resultado.

Conforme a BB Seguridade, os principais fatores que justificam o desvio são o resultado financeiro do segmento de Previdência abaixo do esperado, seu desempenho comercial aquém, com impacto imediato no resultado da BB Corretora, e ainda os índices de sinistralidade acima do projetado para os segmentos de seguros de vida, prestamista e rural.

O lucro contábil da companhia, que considera eventos extraordinários, foi de R$ 873,779 milhões no terceiro trimestre, declínio de 26,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com os três meses anteriores, a queda foi de 17,8%.

De julho a setembro, o volume total de prêmios de seguros, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização somou R$ 14,009 bilhões, queda de 11,45% em um ano, de R$ 15,821 bilhões. Já o montante no acumulado do ano foi de R$ 40 bilhões, redução de 10,67% ante os nove primeiros meses de 2017, quando a cifra foi de R$ 44,788 bilhões.

A BB Seguridade encerrou setembro com R$ 10,159 bilhões em ativos totais, cifra 2,6% maior em um ano. Ante junho, houve queda de 6,3%.

O patrimônio líquido da holding foi a R$ 10,135 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 2,5% na comparação com os três meses imediatamente anteriores e de 9,4% em um ano. Seu retorno ajustado (RSPL) ficou em 38,1% no terceiro trimestre contra 39,7% no segundo, redução de 1,6 ponto porcentual ante o trimestre anterior. Em um ano, a queda chega a 8,3 ponto porcentual. Esse é o quarto trimestre consecutivo de queda da rentabilidade da BB Seguridade.