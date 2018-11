Produção da indústria eletroeletrônica registra queda de 4,8% em setembro

No acumulado do ano, porém, segmento tem elevação de 3,3% /silvio williams/ARQUIVO/JC

A produção industrial do setor elétrico e eletrônico recuou 4,8% em setembro último comparado ao mesmo mês em 2017, segundo dados divulgados pelo IBGE e agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Esse desempenho ocorreu devido às quedas tanto da área eletrônica, de 8,3%, como da produção de bens elétricos, de 1,4%.

Na área eletrônica, o principal responsável pelo resultado foi o recuo da produção de aparelhos de áudio e vídeo, que vem ocorrendo nos últimos meses. Neste segmento estão classificados os televisores, que vinham contribuindo com o aumento da produção desde o ano passado, em virtude da Copa do Mundo de Futebol.

Já o desempenho da área elétrica sofreu influência da retração de 24,8% na produção de lâmpadas. Os únicos segmentos que cresceram, de acordo com a Abinee, foram os geradores, transformadores e motores elétricos, com elevação de 2,6%. Em relação ao mês imediatamente anterior, a produção de bens do setor sofreu queda de 10,2%, com recuo tanto na área eletrônica, de 9,2%, como na elétrica, com queda de 11,2%.

Apesar dos resultados negativos registrados em setembro, no acumulado dos primeiros nove meses do ano, a produção industrial do setor eletroeletrônico aumentou 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho contou com a ampliação de 8% na produção de bens eletrônicos, uma vez que a área elétrica recuou 0,8%.