Gerdau conclui venda de ativos no ramo de vergalhão nos EUA

A Gerdau concluiu a venda de quatro usinas produtoras de vergalhões - Jacksonville (FL), Knoxville (TN), Rancho Cucamonga (CA) e Sayreville (NJ) - e todas as unidades de corte e dobra de aço nos Estados Unidos, para a Commercial Metals Company (CMC). O preço foi o mesmo do anúncio em janeiro, de US$ 600 milhões, mais US$ 100 milhões de ajustes estimados no capital de giro.

Em nota, a companhia explica que o caixa recebido será usado para redução de endividamento. "A conclusão dessa venda representa um importante marco na nossa estratégia de redução de endividamento financeiro e de foco em melhores oportunidades de retorno. Nós aceleraremos o crescimento em segmentos atrativos da América do Norte, um dos nossos principais mercados e continuaremos a servir e criar valor para os clientes dos mercados da construção, equipamento industrial, transporte e energia", afirmou o diretor-presidente da Gerdau Gustavo Werneck, por meio de comunicado ao mercado, divulgado ontem.