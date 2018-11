Clientes do Banrisul relatam dificuldades para fazer operações em terminais e celular

Clientes do Banrisul que tentaram fazer pagamentos de contas e outras operações nos terminais de autoatendimento ou pelo aplicativo do celular enfrentaram dificuldades para conseguir realizar as operações. O problema foi flagrado pelo Jornal do Comércio em uma das agências do banco na tarde desta segunda-feira, na avenida João Pessoa. Muitas pessoas deixaram o local sem conseguir resolver o que precisavam.

Como é largada do mês e a previsão é de que o pagamento do funcionalismo do executivo estadual só comece no dia 12, muitos servidores buscaram o banco para empréstimos e não conseguiam movimentar as contas. Um funcionário do banco disse aos clientes que se aglomeravam em frente aos caixas eletrônicos que o sistema estava instável durante todo o dia, mas ele admitiu desconhecer os motivos do problema.

No aplicativo, a mensagem, mesmo após acessar a conta e lançar informações sobre pagamento de uma fatura, por exemplo, a informação era de "dificuldades para atender". Em nova tentativa, caso o problema persista, a orientação é buscar o atendimento do banco.

O JC solicitou esclarecimentos ao banco sobre as razões dos problemas. O Banrisul enviou nota atribuindo a três situações que acabaram gerando um fluxo maior de operações. É quinto dia do mês, marcado por muitos vencimentos de contas, pós-feriadão de Finados e ainda foi o primeiro dia em que usuários de bancos puderam fazer consultas e pagar boletos com valor a partir de R$ 0,01.

"Devido à situação de excessivo movimento de transações, o sistema computacional do Banrisul apresentou uma instabilidade às 15h de hoje (segunda-feira). Os serviços ficaram com movimentação lenta, sendo que, desde às 16h15min, o sistema opera normalmente", garantiu o banco.