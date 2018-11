Mercado reduz para 4,40% estimativa de inflação

A estimativa de inflação do mercado financeiro para 2018 sofreu queda pela segunda vez consecutiva. De acordo com a pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC) divulgada nesta segunda-feira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ficar em 4,40%. Na semana passada, a projeção era de 4,43%.

Nos próximos dois anos, não houve mudança nas projeções. Para 2019, a expectativa é de que a inflação permaneça em 4,22%. Em 2020, seria de 4%. Para 2021, a projeção oscilou de 3,95% para 3,97%.

O mercado financeiro também avalia que a taxa básica de juros, a Selic, deve ficar em 6,5% até o fim deste ano. De 2019 a 2021, contudo, a expectativa é de aumento para 8%.

As instituições financeiras também preveem o Produto Interno Bruto (PIB) com um crescimento de 1,36% neste ano. De 2019 a 2021, a projeção é de 2,50% de crescimento.

No câmbio, a expectativa é de o dólar terminar o ano com o valor de R$ 3,70. Na semana passada, a projeção era de R$ 3,71. Para 2019, a moeda norte-americana tem previsão de alta até R$ 3,80.