Após eleições, minimercados gaúchos mostram otimismo

Paulo Egídio

Os proprietários de minimercados do Rio Grande do Sul estão otimistas com o futuro dos negócios e da economia depois das eleições. A informação faz parte de sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). De acordo com a pesquisa, 76,9% dos empreendedores acreditam em melhoria nas vendas durante os próximos seis meses e 72,8% apostam em uma melhora no desempenho da economia brasileira até o fim de 2018.

O levantamento foi feito em 385 empreendimentos do Estado que são optantes pelo Simples Nacional, durante os dias 4 e 19 de outubro. Apesar de fazerem parte de um regime de impostos simplificado, que beneficia as pequenas empresas, 48,8% dos estabelecimentos pesquisados apontam a carga tributária como empecilho para expansão nas vendas. Outros 48,3% indicaram a crise vivida pelo País nos últimos anos, 23,1% a concorrência e 19,5% a baixa demanda pelos produtos.

Outro dado que chama atenção é de que em apenas 47,3% dos minimercados existe um controle informatizado das vendas e dos estoques, enquanto 7% controla apenas um dos dois componentes. Entre os entrevistados, 45,7% revelou que não acompanha o estoque e as vendas de forma informatizada.

Entre os estabelecimentos pesquisados, 82,3% funcionam há mais de dez anos e 87,5% empregam entre uma e cinco pessoas. O desempenho das vendas nos últimos seis meses foi considerado regular por 54,3% dos entrevistados, ruim por 27% e bom, muito bom ou excelente por 18,7%.

Contrariando a visão da maioria dos empreendedores, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, avalia que o maior problema dos minimercados gaúchos está na falta de estratégia e planejamento na gestão, citada por apenas 0,3% dos entrevistados. “Eles estão olhando muito mais os problemas de fora do que os próprios. A pesquisa nos mostra que boa parte mantém o mesmo mix de produtos, não faz promoções e não troca de fornecedores. Uma boa gestão melhoraria o desempenho”, avalia Bohn.

O presidente da Fecomércio também critica o fato de que pelo menos 30% dos empreendedores não faz uma separação clara entre as finanças pessoais e as de seus negócios. “Muitos são comerciantes antigos, que precisam evoluir. Não têm uma planilha ou um levantamento para acompanhar o desempenho das vendas ou o controle de estoque”.

Em relação ao otimismo dos empreendedores, Bohn reconhece que parte das boas perspectivas podem ser relacionadas com o resultado do processo eleitoral. “Em geral, esse tipo de eleitor, que é o empresário, apostou em quem ganhou (Jair Bolsonaro), porque esperava mudança e não é (defensor) do assistencialismo”, descreve.