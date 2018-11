Embraer assina acordo com a American Airlines de pedido firme para 15 jatos

A Embraer anunciou acordo com a American Airlines de pedido firme para 15 jatos E175 ao valor de US$ 705 milhões (preço lista). O novo pedido será incluído na carteira (backlog) do quarto trimestre de 2018, e a previsão é de que as entregas comecem em 2020.

O pedido se segue a um feito em maio, também de 15 jatos. Ao todo, a companhia aérea americana já encomendou 104 aeronaves do modelo desde 2013.

As aeronaves serão operadas pela Envoy, subsidiária da American Airlines, configuradas com 76 assentos, dos quais doze de primeira classe.