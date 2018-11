De olho em comércio e eleição nos EUA, bolsas asiáticas fecham em baixa

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira (5), num movimento de realização de lucros após os fortes ganhos do pregão anterior, em meio a incertezas sobre a perspectiva do comércio entre EUA e China e antes da eleição legislativa americana de meio de mandato.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto teve queda de 0,41%, a 2.665,43 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com perda marginal de 0,01%, a 1.351,00 pontos.

Em discurso de abertura de uma feira de importações em Xangai, o presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje que seu país pretende importar mais de US$ 30 trilhões em bens e outros US$ 10 trilhões em serviços nos próximos 15 anos. No ano passado, a China importou US$ 1,74 trilhão em bens e US$ 468 bilhões em serviços.

Numa tentativa de reduzir o clima de tensão comercial entre China e EUA, Xi também reiterou promessas de reduzir tarifas para tornar as importações mais acessíveis, tratar empresas domésticas e estrangeiras da mesma forma e aprimorar a proteção de direitos à propriedade intelectual de companhias com a adoção de medidas punitivas.

O pronunciamento de Xi veio num momento em que mais um indicador evidenciou a desaceleração da segunda maior economia do mundo. Pesquisa da IHS Markit em parceria com a Caixin Media mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da China recuou de 52,1 em setembro para 50,5 em outubro, indicando que a atividade no gigante asiático se expandiu no ritmo mais fraco em 28 meses.

Investidores na Ásia também optaram pela cautela na véspera da eleição de meio de mandato para renovar o Congresso nos EUA. Pesquisas de opinião sugerem que os democratas poderão conquistar o controle da Câmara dos Representantes, mas que o Partido Republicano do presidente Donald Trump deverá manter o comando no Senado, após a votação marcada para esta terça-feira (06).

Em outras partes da região asiática, o índice japonês Nikkei caiu 1,55% em Tóquio, a 21.898,99 pontos, apagando 60% da alta que exibiu na sexta-feira, enquanto o Hang Seng recuou 2,08% em Hong Kong, a 25.934,39 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,91% em Seul, a 2.076,92 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,17% em Taiwan, a 9.889,81 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu uma sequência de seis pregões de valorização e o S&P/ASX 200 teve queda de 0,53% em Sydney, a 5.818,10 pontos.