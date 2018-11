Cobre avança com perspectiva de acordo comercial entre EUA e China

Os contratos futuros de cobre operam em alta significativa em Londres e Nova Iorque na manhã desta sexta-feira, em meio a maiores expectativas de que EUA e China consigam superar suas divergências comerciais.

Por volta das 8h50 (de Brasília), o cobre para entrega em três meses negociado na London Metal Exchange (LME) subia 1,7%, a US$ 6.241,50 por tonelada.

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova Iorque (Nymex), o cobre para entrega em dezembro avançava 1,75%, a US$ 2.7690 por libra-peso, às 9h13 (de Brasília).

Ontem, os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, falaram por telefone, numa conversa que foi descrita por Trump como "muito boa" em sua conta oficial no Twitter. Como resultado, investidores ficaram esperançosos de que as duas maiores economias do mundo interrompam a troca mútua de tarifas a importações e cheguem a um acordo comercial.

Tensões comerciais entre EUA e China têm prejudicado os preços das commodities este ano, em especial de metais básicos para uso industrial. Os chineses respondem por cerca de metade da demanda global por esses metais.

Entre outros metais básicos na LME, os ganhos eram majoritariamente robustos. No horário indicado acima, o alumínio tinha alta de 1,06%, a US$ 1.995,50 por tonelada; o zinco saltava 2,12%, a US$ 2.597,00 por tonelada; o estanho se valorizava 0,45%, a US$ 19.175,00 por tonelada; o níquel subia 1,6%, a US$ 12.055,00 por tonelada; e o chumbo avançava 1,79%, a US$ 1.995,00 por tonelada.