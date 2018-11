Bolsas asiáticas fecham em forte alta com possível trégua entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam com ganhos robustos nesta sexta-feira (2), favorecidas por sinais de que as tensões comerciais entre EUA e China estão diminuindo, depois de uma conversa telefônica entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

Em tuíte publicado ontem, Trump afirmou ter tido uma "conversa muito boa e longa" com Xi, alimentando esperanças de que as duas maiores economias do mundo superem suas divergências comerciais e cheguem a um acordo. Trump e Xi irão se encontrar no fim do mês, na Argentina, durante reunião do grupo dos 20 países mais industrializados (G-20).

O índice Hang Seng liderou o rali na Ásia hoje, com um salto de 4,21% em Hong Kong, fechando o pregão a 26.486,35 pontos. Com isso, o Hang Seng encerrou a semana com valorização de 7,2%.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 2,70%, a 2.676,48 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 3,43%, a 1.351,09 pontos. Ao longo da semana, Xangai e Shenzhen acumularam ganhos respectivos de 3% e 4,7%.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei teve alta de 2,56% em Tóquio, a 22.243,66 pontos, o sul-coreano Kospi subiu 3,53% em Seul, a 2.096,00 pontos, e o Taiex mostrou desempenho mais modesto, se valorizando 0,63% em Taiwan, a 9.906,59 pontos. Na semana, Nikkei, Kospi e Taiex avançaram 5%, 3,4% e 4,4%, respectivamente.

A moeda chinesa, o yuan, também reagiu positivamente à conversa entre Trump e Xi, atingindo máximas em mais de um mês em relação ao dólar nos negócios do chamado mercado offshore, em Hong Kong.

Na Oceania, a bolsa da Austrália subiu levemente, numa recuperação que veio no fim dos negócios, mas garantiu o sexto pregão consecutivo de ganhos. O S&P/ASX 200 registrou alta de 0,14% em Sydney, a 5.849,20 pontos. Nesta semana, o índice australiano teve valorização de 3,3%, apagando a maior parte da queda de 4,6% observada na semana passada.