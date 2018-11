Chevron mais que dobra lucro no 3º trimestre, a US$ 4,047 bilhões, e ação sobe 4% em Nova Iorque

A petrolífera norte-americana Chevron divulgou nesta sexta-feira (2) que teve lucro líquido de US$ 4,047 bilhões no terceiro trimestre de 2018, representando mais do que o dobro do ganho de US$ 1,952 bilhão apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro por ação aumentou de US$ 1,03 para US$ 2,13, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,06.

Já a receita teve expansão de 25%, a US$ 43,99 bilhões, mas ficou abaixo da projeção do mercado, de US$ 46,67 bilhões.

A produção de óleo equivalente da Chevron subiu 9%, a 2,96 milhões de barris por dia.

Às 10h40 (de Brasília), a ação Chevron operava em alta de mais de 4% em Nova Iorque.