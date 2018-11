Folhapress

Apesar de ter apresentado números recordes em seu quarto trimestre fiscal, com alta de 20% na receita, para US$ 62,9 bilhões (R$ 232 bilhões), e no lucro, para US$ 14,13 bilhões (R$ 52 bilhões), a Apple decepcionou investidores nesta quinta-feira (1º), ao prever faturamento no piso das estimativas do mercado para o fim do ano -tradicionalmente o período mais forte de vendas. As ações caíram mais de 6% no after market.