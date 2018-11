B3 muda horários de negociação a partir de 2ª-feira devido ao horário de verão

Devido ao início do horário de verão no Brasil e ao término do horário de verão nos Estados Unidos, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão organizado nos segmentos BM&F e Bovespa serão alterados a partir da próxima segunda-feira (5/11).

Nessa grade, não haverá período de negociação after-hours para o Contrato Futuro de Soja com Liquidação Financeira (SFI). Permanecerão inalterados os horários de negociação vigentes para a operação estruturada de forward points com contrato futuro de dólar para abertura de posições em D0 (FUT FRP0). Não haverá sessão de after-market para o segmento Bovespa.

O pregão regular do segmento Bovespa (à vista) ocorrerá das 10h às 18h, com pré-abertura entre 9h45 e 10h. O futuro de Ibovespa ocorrerá entre 9h e 18h10.