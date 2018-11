FCDL-RS comemora saldo positivo na geração de empregos no mês de setembro

Os dados do mês de setembro de 2018 divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi recebido com otimismo pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS). Segundo a entidade gaúcha, o varejo local foi responsável pela geração de 1.402 novos postos de trabalho.

O Rio Grande do Sul registrou no total, em setembro, um incremento de 1.359 vagas, encerrando um ciclo de cinco meses consecutivos de retração no número de vagas formais na economia.

“O resultado é ainda mais expressivo por tratar-se do primeiro mês de setembro com alta no emprego desde 2014. No mesmo período de 2017, ocorreu redução de 4.028 postos de trabalho. Portanto, fica a boa expectativa de que novos avanços vão ocorrer nos próximos meses, especialmente até março de 2019, tradicionalmente um período em que as empresas contratam novos colaboradores”, destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente ainda crê evolução no quadro gaúcho para os meses de outubro e novembro. “Acreditamos que em outubro e novembro esses números sejam ainda melhores, por se tratar de um período importante para todos os lojistas, pois além da já tradicional movimentação das compras de Natal, o comércio aproveita promoções como a Black Friday. Tudo isso acaba sendo um fator para geração de contratações temporárias, o que serve para alavancar não só o segmento, mas a economia como um todo”, afirma Koch.