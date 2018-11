Despesa financeira líquida da Gol soma R$ 385,9 milhões no 3º trimestre

A Gol registrou despesa financeira líquida de R$ 385,9 milhões entre julho e setembro, ante um ganho líquido de R$ 28,7 milhões registrado em igual período do ano anterior.

A variação cambial e monetária totalizou R$ 187,3 milhões negativos, que se compara a um ganho de R$ 242,9 milhões no terceiro trimestre de 2017. A Gol aponta que, entre junho e setembro deste ano, houve uma depreciação de 3,8% do real frente ao dólar (taxa de câmbio final de período).

Com o aumento do dólar, a despesa da aérea com juros somou R$ 184,7 milhões de julho a setembro. Na comparação anual, houve uma alta de 9,9%. Já o resultado líquido com derivativos foi de R$ 5,3 milhões no trimestre, R$ 26,9 milhões menor que o registrado um ano antes.

Sobre as operações de hedge, a Gol reconheceu um ganho de R$ 15,7 milhões, dos quais R$ 5,3 milhões foram contabilizados no resultado financeiro da companhia e R$ 10,4 milhões em ganhos nos resultados operacionais.

A Gol divulgou também nesta quinta-feira (1º) a revisão de algumas de suas perspectivas para 2018 e 2019. Para este ano, a companhia aérea reduziu a projeção para alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida (excluindo bônus perpétuos) sobre Ebitda. A companhia espera que o indicador fique em 2,6 vezes, ante 2,8 vezes estimados anteriormente.

Ainda para 2018, a Gol alterou as previsões para lucro por ação e lucro por ADS. Para o lucro por ação, a Gol estima para 2018 valores negativos entre R$ 2,00 e R$ 1,80, ante a faixa de R$ 1,20 a R$ 1,00, também negativa, esperada anteriormente. Para o lucro por ação excluindo ganhos e perdas de variação cambial, a expectativa atual é de R$ 0,05 a R$ 0,25 positivos (ante R$ 0,10 a R$ 0,30 positivos).

Para o lucro por ADS, a expectativa é de valores positivos entre US$ 0,03 e US$ 0,10 neste ano, ante uma faixa positiva de US$ 0,05 a US$ 0,15 esperada anteriormente. Para o lucro por ADS excluindo ganhos e perdas de variação cambial, a expectativa atual é de R$ 1,10 a R$ 1,00 negativos (ante R$ 0,60 a R$ 0,50 negativos).

Em 2018, a Gol espera ainda que a frota total média fique em 118 aeronaves, contra 117 esperados anteriormente.

No próximo ano, a companhia elevou a expectativa para receita líquida total, de R$ 12,5 bilhões para R$ 12,8 bilhões. Também foram alteradas as estimativas para variação de assentos (de 3% a 5% para 2% a 4%), frota total (de 122 a 124 para 121 a 123) e frota operacional (de 116 para 115).