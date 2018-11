CCR vence leilão da Rodovia de Integração do Sul

Guilherme Daroit e Bruna Oliveira

Já há novo concessionário para os trechos das BRs 101, 290, 386 e 448 no Estado, englobados na batizada Rodovia de Integração do Sul (RIS). Em leilão realizado nesta quinta-feira (1º), na B3, a vencedora da concessão foi a Companhia de Participações em Concessões, empresa do Grupo CCR, que ofertou tarifa-base de R$ 4,30545. O valor, mais baixo dos cinco lances recebidos, representa deságio de 40,53% sobre a tarifa máxima do edital, que era de R$ 7,24. A concessão será de 30 anos.

Cinco empresas participaram do leilão da rodovia. Além da vencedora, EcoRodovias, Consórcio Sacyr, Infraestrutura Brasil Holding e o Consórcio Integra Sul apresentaram propostas. O edital de concessão havia sido lançado em julho pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A RIS tem extensão de 473,4 quilômetros e sete praças de pedágio. A nova concessão vai atravessar 32 municípios gaúchos e os trechos a serem privatizados são BR-101, entre divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290, em Osório; BR-290, no entroncamento com a BR-101, em Osório, até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377, em Passo Fundo, até o entroncamento com a BR-470/116, em Canoas, e BR-448, no entroncamento com a BR-116/118, até o entroncamento com a BR-290/116, em Porto Alegre.

A assinatura do contrato está prevista para ocorrer em 9 de janeiro. A partir desta data, a nova concessionária terá o prazo de um mês para iniciar os trabalhos de recuperação das estradas e das praças de pedágio.

A CCR contará com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a execução das obras. As condições financeiras preveem a participação máxima de 80% por parte do banco de fomento nos valores do investimento, limitada a 100% dos itens financiáveis. O prazo máximo de contratação é de 25 anos.