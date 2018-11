Inflação de Porto Alegre fecha outubro com desaceleração de 0,43%, diz FGV

A inflação de Porto Alegre medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou variação de 0,43% na última semana de outubro, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado foi 0,19 ponto percentual (p.p) inferior ao divulgado na terceira semana do mês, quando ficou em 0,62%. No geral, o índice desacelerou 0,48% e caiu em seis das sete capitais pesquisadas.

Na capital gaúcha, seis das oito classes de despesa do índice apresentaram desaceleração nas taxas de variação, com destaque para Educação, Leitura e Recreação (de 1,67% para 0,92%) e Vestuário (de 0,83% para 0,42%).

As pressões acima da variação média foram exercidas pelos grupos Educação, Leitura e Recreação (0,92%), Transportes (0,84%), Alimentação (0,71%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,53%). Abaixo da média situaram-se os grupos Vestuário (0,42%), Comunicação (0,03%), Despesas Diversas (0,00%) e Habitação (-0,08%).

Além de Porto Alegre, foi registrada queda em Brasília (de 0,88% para 0,81%), Belo Horizonte (de 0,30% para 0,27%), Recife (de 0,44% para 0,30%), Rio de Janeiro (de 0,26% para 0,18%) e São Paulo (de 0,67% para 0,64%). Salvador foi a única Capital com aumento, de 0,57% para 0,71%.

A tabela a seguir mostra as variações percentuais apuradas nas capitais pesquisadas: