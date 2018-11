Gol reverte lucro e tem prejuízo de R$ 308,9 milhões no 3º trimestre

A Gol encerrou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo líquido de R$ 308,9 milhões, revertendo o lucro de R$ 490,2 milhões anotado em igual período de 2017, no critério antes da participação minoritária da Smiles. Se considerando o critério depois da participação minoritária, a perda líquida da companhia atingiu R$ 409,2 milhões entre julho e setembro, ante lucro de R$ 32,9 milhões registrada um ano antes.

O dólar novamente pressionou o resultado da companhia aérea. Conforme a Gol, contribuiu para o prejuízo do trimestre a variação cambial e monetária negativa de R$ 187,3 milhões, ante variação cambial e monetária positiva de R$ 242,9 milhões em igual período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 354,7 milhões no terceiro trimestre, correspondendo a um recuo de 23,2% ante o verificado no mesmo intervalo de 2017, de R$ 461,7 milhões. A margem Ebitda caiu para 12,3%, comparada a 17,3% há um ano.

Por sua vez, o Ebitdar (mais despesas operacionais de arrendamento de aeronaves) teve diminuição de 5,7% na mesma comparação, para R$ 651,3 milhões de julho a setembro. A margem Ebitdar caiu 3,4 pontos porcentuais (p.p.) no período, para 22,5%.

O resultado operacional (Ebit) veio em R$ 180,5 milhões, 44,5% menor do que no intervalo de julho a setembro do ano passado. A margem operacional atingiu 6,2% (-6,0 p.p. na comparação anual), "o nono trimestre consecutivo com lucro operacional", diz a empresa.

A receita líquida da Gol aumentou 8,3% no terceiro trimestre de 2018, para R$ 2,892 bilhões (ante R$ 2,670 bilhões). O desempenho reflete a combinação de maior demanda com otimização na precificação, diz a empresa.

Em uma análise preliminar anterior à adoção das novas regras contábeis do IFRS, que passam a valer em janeiro de 2019, a Gol verificou que sua dívida líquida ajustada deve ver uma "redução significativa". A previsão inicial também é de melhora da relação dívida líquida ajustada sobre Ebitda dos últimos doze meses.