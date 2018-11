Bolsa fecha outubro com alta de 10,19% e dólar perde 8%

O Ibovespa alternou altas e baixas ao longo desta quarta-feira, e acabou por fechar com ganho moderado, de 0,62%, aos 87.423 pontos - segunda maior pontuação do ano. A oscilação foi influenciada pelos sinais divergentes das blue chips. Enquanto algumas foram alvo de realização de lucros e recuaram, outras subiram com influências específicas, como a alta do dólar ante moedas emergentes. Os negócios somaram R$ 18,135 bilhões.

O Ibovespa encerra outubro com alta robusta, de 10,19%. É o maior percentual mensal desde os 11,14% de janeiro. A variação do mês é ainda maior em dólares, chegando a 19,7%. Chama a atenção o fato de que a alta do Ibovespa foi sustentada por investidores locais, uma vez que os estrangeiros retiraram mais de R$ 7 bilhões até o dia 29. Nesse dia, aliás, os estrangeiros retiraram R$ 1,006 bilhão da B3. Foi o primeiro pregão após a eleição de Jair Bolsonaro. Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$ 6,748 bilhões.

A alta do dólar ante o real e outras moedas emergentes favoreceu ações de exportadoras. Braskem PNA ( 6,82%) Suzano ON ( 3,47%) e BRF ON ( 3,45%) foram alguns dos destaques. Do outro lado estiveram Petrobras ON e PN, que caíram 0,66% e 1,36%.

O dólar fechou outubro cotado em R$ 3,7283, acumulando desvalorização de 8% no mês. Foi a maior queda mensal desde junho de 2016, quando a moeda americana recuou 11% em meio à "lua de mel" do mercado com o governo de Michel Temer.