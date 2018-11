Rússia reabre mercado para carne brasileira

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou nesta quarta-feira (31) que a Rússia reabriu o mercado para carnes suína e bovina do Brasil. Direto de Dubai, nos Emirados Árabes, ele agradeceu, em vídeo, ao presidente Michel Temer por ter "se empenhado pessoalmente e a todos os produtores e frigoríficos", além de seu time no ministério e à equipe diplomática no mercado russo. "É difícil abrir mercado, fácil perder mercado, muito mais difícil reconquistar os mercados. Então, estamos todos muito felizes hoje", afirmou.

O embargo russo se deu em 2017 por causa da presença de ractopamina em produtos de origem animal oriundos de quatro plantas frigoríficas do Brasil. A ractopamina, que não causa danos à saúde, é uma substância permitida no Brasil, mas proibida na Rússia.

Na semana passada, Maggi reafirmou que não estava em débito com as exigências pedidas pelo governo russo e, portanto, não era possível prever se as liberações para retomada dos embarques poderiam ocorrer neste ano ou no próximo. "Podem acontecer a qualquer momento", disse.

Pelo Twitter, o presidente da República, Michel Temer, agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin pela decisão. "A Rússia reabriu o mercado de carnes bovina e suína para o Brasil. Agradeço ao Presidente Putin, com quem falei dias atrás sobre esse assunto, pela colaboração comercial com nosso país", escreveu Temer.

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, celebrou a reabertura do mercado russo para a carne suína, como anunciado pelo Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária Russo (Rosselkhoznadzor). As cargas brasileiras poderão ser embarcadas para o território russo a partir deste 1 de novembro. Foram reabilitadas quatro unidades no Rio Grande do Sul, das empresas Alibem Alimentos, Adele Indústria de Alimentos e Cooperativa Central Aurora Alimentos.

Desde o embargo imposto em dezembro do ano passado, a Rússia deixou de importar do Brasil o equivalente a 230,4 mil toneladas - em torno de 40% de tudo o que o País teria exportado no período, tomando como referência as exportações realizadas entre janeiro a outubro de 2017. "A retomada deste mercado tem um significado importante, em especial, pela representatividade que a Rússia desempenhou nos últimos anos, como principal destino das vendas brasileiras", afirma Turra.

Com a reabertura da Rússia, os exportadores brasileiros têm boas expectativas quanto à retomada das vendas para o Leste Europeu, que se somarão às exportações de carne suína para a Ásia e a América do Sul. "Com o problema sanitário de peste suína africana em diversos grandes produtores pelo mundo, o Brasil, que não registra focos da enfermidade, tem despontado como possível parceiro na segurança alimentar dos países afetados", diz Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.