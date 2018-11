Colônia do Sacramento tem natureza e história

Adriana Lampert, de Colônia do Sacramento (Uruguai)

Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995, Colônia do Sacramento é um dos lugares mais procurados por brasileiros que desembarcam no Uruguai. Segundo a subdiretora de turismo do Departamento de Colônia, María Cristina Otero Martínez, são os países mais próximos - Brasil e Argentina - que emitem 70% dos visitantes que chegam à cidade. Localizada a 200 km do aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, a cidade histórica surge após cerca de três horas de viagem terrestre - na perspectiva de quem sai da capital do Uruguai. Também é possível chegar pela Argentina, de barco. O porto está localizado ao Sul do destino, bem próximo ao Centro Histórico, cuja visitação é quase obrigatória.

Fundada por tropas portuguesas em 1680, Colônia do Sacramento (no original: Colonia del Sacramento) é a cidade mais antiga do Uruguai. Até hoje mantém os resquícios da batalha travada entre Portugal e Espanha - que, naquele momento, buscavam expandir seus territórios. Dentre os ícones mais famosos da cidade, a Plaza Mayor está no roteiro básico para entender seu aspecto histórico: nos séculos XVII e XVIII, os primeiros colonos usavam o local para planejar estratégias militares e realizar cerimônias importantes. A praça também foi cenário de punição e execução de prisioneiros durante a Guerra Civil Uruguaia.

No entorno, a Calle de los Suspiros (Rua dos Suspiros) se destaca pelas casas antigas (dos séculos XVII e XVIII) e o farol construído em 1694 sobre as ruínas do convento de São Francisco. De lá, é possível ver tanto o Centro Histórico, quanto o Rio da Prata. O prédio, que foi destruído por um incêndio alguns anos depois de erguido, foi reinaugurado em 1857 e ainda conta com alguns pedaços da construção original. Na mesma praça ficam outros marcos, como as ruas de pedra que remontam ao século XVII e misturam calçamento português (mais desordenado) e calçamento espanhol, que se assemelha à pavimentação de paralelepípedo.

Próximos dali estão o Museu Municipal e o Museu Português. No entorno, há bares e restaurantes com culinária internacional. Um dos atrativos gastronômicos fica por conta do restaurante 1717 Maga Bar. A casa tem a distinção de ser o primeiro centro de ensino no Uruguai e foi construída pelos jesuítas em 1717. Uma particularidade é que a proprietária do imóvel, María Maga, permanece morando lá - e seu objetivo é manter o restaurante como sala de sua casa. María é decoradora de interiores e transformou o espaço em um ambiente aconchegante, onde há design e fotografias espalhados por todos os cantos. O 1717 Maga Bar abre de quarta-feira a domingo, das 12h às 16h (almoço), sexta-feira, sábado e domingo, das 16h às 19h (neste caso, como casa de chá) e sexta-feira e sábado das 20h às 24h (jantares).

Colônia do Sacramento possui 4,7 mil leitos, distribuídos em hospedagens que vão de hostels a hotéis cinco estrelas, a exemplo do Sheraton Colonia, localizado a seis minutos de caminhada até a praia (de águas do Rio da Prata). Repleto de jardins, piscinas térmicas e ao ar livre, possui lago para pesca, sauna, spa e sala para fitness, bicicletas disponíveis para passeios pela cidade, atividades diárias com a companhia de recreacionistas (para as crianças). Casais com filhos particularmente são o público que melhor se adéqua ao perfil da hospedagem, que tem apartamentos com vista para o rio e banheira de hidromassagem. A hoteleira Maria José Gutirrez destaca que "o Sheraton é um lugar seguro para crianças brincarem livremente".

A 77 km dali surge Carmelo, uma cidade focada na vinicultura e no cultivo de oliveiras. A viagem até a localidade vizinha de Colônia do Sacramento é um convite à contemplação: no caminho surgem diversas paisagens, em um dos raros locais do país onde a estrada é cheia de curvas. Seis vinícolas integram o roteiro Bodegas de Carmelo.