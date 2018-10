Entrada de dólar supera saída em US$ 18,897 bilhões no ano até 26 de outubro, diz BC

Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 10,170 bilhões VANDERLEI ALMEIDA/AFP/JC

O fluxo cambial do ano até o dia 26 de outubro ficou positivo em US$ 18,897 bilhões, informou nesta quarta-feira (31) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 10,170 bilhões.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 26 de outubro foi de US$ 18,489 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 414,597 bilhões e de envios no total de US$ 433,086 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado 26 de outubro ficou positivo em US$ 37,386 bilhões, com importações de US$ 145,519 bilhões e exportações de US$ 182,904 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 29,163 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 56,248 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 97,494 bilhões em outras entradas.

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ 6,138 bilhões, o País registra fluxo cambial positivo de US$ 857 milhões em outubro até o dia 26, informou o Banco Central. O montante reflete as operações registradas nas quatro primeiras semanas do mês.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 514 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 43,063 bilhões e de retiradas no total de US$ 42,549 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de outubro até o dia 26 é positivo em US$ 343 milhões, com importações de US$ 14,340 bilhões e exportações de US$ 14,683 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,491 bilhões em ACC, US$ 5,031 bilhões em PA e US$ 7,161 bilhões em outras entradas.

O fluxo cambial total registrado na semana de 22 a 26 de outubro (quarta semana do mês) ficou positivo em US$ 706 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 144 milhões na semana passada, resultado de aportes no valor de US$ 12,518 bilhões e de envios no total de US$ 12,662 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 850 milhões, com importações de US$ 4,271 bilhões e exportações de US$ 5,121 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 959 milhões em ACC, US$ 1,788 bilhão em PA e US$ 2,375 bilhões em outras entradas.