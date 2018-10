Confiança do consumidor cresce e atinge maior índice em 4 anos, diz CNI

O consumidor brasileiro está mais confiante. É o que aponta o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado nesta quarta-feira (31), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que atingiu 110,6 pontos em outubro, uma alta de 4,4% em relação a setembro. O índice ficou acima da média histórica de 107,7 pontos e atingiu o maior valor registrado desde outubro de 2014. Esse foi o quarto avanço consecutivo no indicador.

"A recuperação da confiança do consumidor é uma ótima notícia. Com o tempo, se reverterá em um aumento do consumo, um passo fundamental para a recuperação da atividade industrial, dos investimentos e do emprego", afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo.

A maioria dos índices que compõem o Inec mostra aumento entre setembro e outubro. A maior alta no mês é o índice de situação financeira (8,9%), indicando crescimento do porcentual de consumidores que acreditam em melhora de sua situação financeira.

Essa foi uma das principais razões para a maior confiança dos brasileiros em outubro. Segundo a metodologia da pesquisa, quanto maior o índice, maior o número de pessoas que percebem melhora da situação financeira nos últimos meses.

Há também um maior otimismo com relação à queda da inflação, do desemprego e do aumento da renda. O indicador aponta ainda uma expectativa de queda do endividamento.

O único componente do Inec que não aponta crescimento em outubro é de expectativas de compras de bens de maior valor, que teve queda de 0,3% na comparação com o mês anterior.

"Apesar da melhora da confiança, o consumidor ainda está cauteloso para comprar bens de maior valor, porque isso envolve um comprometimento maior da renda ao longo do tempo. Com a redução da incerteza e a continuidade da melhora das condições financeiras, o consumo desse tipo de bem deve aumentar", avalia Azevedo.

O Inec foi feito pela CNI em parceria com o Ibope Inteligência, entre os dias 18 e 22 de outubro. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 142 municípios.