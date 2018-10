Bolsas asiáticas têm alta significativa nesta quarta-feira, mas encerram mês com fortes perdas

As bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quarta-feira (31) com ganhos robustos, ajudadas pelo desempenho positivo dos mercados acionários de Nova Iorque nessa terça-feira (30) , mas encerraram o mês de outubro com desvalorização acentuada em meio a incertezas sobre o crescimento econômico global e disputas comerciais, principalmente entre China e EUA.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 1,35% hoje, a 2.602,78 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,39%, a 1.294,22 pontos, num dia em que investidores ignoraram dados oficiais mostrando expansão mais fraca do que se previa nos setores industrial e de serviços da China em outubro, um novo fator de risco para a economia mundial.

Ao longo de outubro, por outro lado, o Xangai acumulou queda de 7,7%, a maior desde junho, e o Shenzhen sofreu um tombo de cerca de 10%.

Em Tóquio, o Nikkei foi beneficiado pela fraqueza do iene ante o dólar durante a madrugada, terminando a sessão em alta de 2,16%, a 21.920,46 pontos. Neste mês, porém, a perda do índice japonês foi de 9,1%, a mais expressiva desde maio de 2010.

Como já se esperava, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu manter sua política monetária inalterada, após reunião de dois dias concluída hoje. Por sete votos a dois, o banco central japonês deixou a taxa de depósitos de curto prazo em -0,1% e manteve a meta para os juros dos bônus do governo japonês (JGBs) em torno de 0%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,6% em Hong Kong nesta quarta, a 24.979,69 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 2.029,69 pontos, e o Taiex mostrou alta de 2,9% em Taiwan, a 9.802,13 pontos. Em outubro, contudo, Hang Seng, Kospi e Taiex apresentaram quedas de 10,1%, 13,4% e 10,9%, respectivamente.

Na Oceania, um rali nos últimos minutos do pregão levou a bolsa australiana para território positivo. O S&P/ASX 200 subiu 0,43% em Sydney, a 5.830,30 pontos, impulsionado por ações de grandes bancos domésticos e de petroleiras. No fechamento do mês, a perda do índice foi de 6,1%.