Facebook registra lucro líquido de US$ 5,14 bilhões no 3º trimestre

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 5,137 bilhões no terceiro trimestre de 2018, uma alta de 9% em relação ao resultado do mesmo trimestre do ano passado, quando o lucro foi de US$ 4,707 bilhões. Já o ganho por ação foi de US$ 1,76, superando a previsão de US$ 1,46 de analistas ouvidos pela FactSet e crescendo 11% em relação ao terceiro trimestre de 2017, quando o lucro foi de US$ 1,59 por ação.

Já a receita cresceu 33% na comparação anual do terceiro trimestre, para US$ 13,727 bilhões, mas um pouco abaixo da previsão de US$ 13,77 bilhões de analistas ouvidos pela FactSet, contra US$ 10,32 bilhões registrados de julho a setembro de 2017. A receita de publicidade para aparelhos móveis representou 92% da receita de publicidade no terceiro trimestre, em comparação com aproximadamente 88% da receita de publicidade entre julho e setembro de 2017.

De acordo com o presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, os negócios do Facebook continuam a crescer rapidamente "e agora mais de 2 bilhões de pessoas usam pelo menos um de nossos serviços todos os dias". Zuckerbeg comentou, ainda, que está construindo os melhores serviços para mensagens privadas "e há grandes oportunidades à frente" nos segmentos de vídeo e comércio.

O Facebook informou, ainda, que o número de usuários ativos diários nas plataformas cresceu 9% na comparação anual, registrando em média 1,49 bilhão de pessoas em setembro, enquanto o número de usuários ativos mensais foi de, em média, 2,27 bilhões no mesmo mês, uma alta de 10% em relação ao mesmo período de 2017.

Nos negócios do after hours em Nova Iorque, a ação do Facebook apresentou fortes oscilações. Em um primeiro momento, chegou a subir levemente, mas, depois, passou a cair, chegando a perder mais de 4%. No entanto, o papel da companhia reverteu o sinal e voltou a operar em alta moderada de 1,05%, a US$ 147,75, às 17h48 (de Brasília). No ano, a ação do Facebook apresenta recuo de mais de 17%.