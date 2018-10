Empresários estão mais confiantes, mostra pesquisa

As expectativas com o movimento das festas de final de ano se refletiram de forma positiva na confiança dos empresários em outubro. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), divulgado pela Fecomércio-RS, atingiu 101,9 pontos, registrando alta de 5,1% frente ao mês anterior e uma variação de -1,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. "O último trimestre do ano é marcado por uma maior atividade no comércio, o que impacta na confiança dos empresários. Aliado a este período, temos o fim das eleições, que poderá reduzir as incertezas", acredita o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn.

O indicador que mede as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), e que avalia suas percepções com relação ao momento da economia e do setor, atingiu 74,0 pontos em outubro, com um recuo de 1,6% em relação ao mesmo período de 2017. "No começo do ano tivemos uma leve melhora, mas depois, com a greve dos caminhoneiros, o índice caiu. A partir de setembro, o ICAEC entrou em recuperação e pode crescer nos próximos meses", aponta Bohn. Neste mês de outubro, o indicador de expectativas quanto ao futuro (IEEC) registrou a terceira elevação consecutiva na margem (4,7% frente a setembro), chegando a 136,9 pontos, e apurou uma variação de -5,2% na comparação com 2017.

Outro índice que segue em alta pelo terceiro mês consecutivo é o que avalia os investimentos do empresário do comércio. Em outubro, o IIEC registrou 94,8 pontos, com uma variação de 3,1% na comparação com outubro de 2017. Segundo a pesquisa, os resultados mostram que, apesar de todas as incertezas, as empresas estão se preparando para atender o aumento de demanda comum no final do ano. "As contratações de funcionários, típicos nessa época, têm contribuído para a melhora no indicador. Conforme o resultado das eleições e a agenda aplicada pelo novo governo, este indicador pode continuar crescendo", afirma Bohn.