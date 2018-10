Preços de itens de alto consumo sobem 0,39% em setembro

Os preços de produtos em supermercados subiram 0,39% em setembro de 2018 na comparação com agosto do mesmo ano, de acordo com a Abrasmercado, cesta composta por 35 produtos de largo consumo pesquisada pela GfK. O preço total da cesta chegou a R$ 460,29 em setembro, ante R$ 458,53 em agosto. Na comparação com setembro de 2017, houve alta de 3,07%.

Entre as maiores altas de setembro, estão produtos como arroz, cujo preço subiu 4,39%, e frango congelado, com alta de 3,64%. Já entre as maiores quedas estão a cebola, que recuou 24%, e o sabão em pó, com queda de 17,48%.

Para o diretor de relacionamento da GfK, Marco Aurélio, a tendência é que a cesta termine o ano com alta de preço em torno de 3,5%. Ele avalia que o arrefecimento da depreciação do real ante o dólar contribui para reduzir a pressão por aumentos de preço em categorias dolarizadas, como farinha de trigo e pães.