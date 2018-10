Estrangeiro retirou R$ 1,481 bilhão da B3 no último pregão antes do 2º turno

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,481 bilhão da B3 em 26 de outubro. No último pregão antes do segundo turno das eleições, o Ibovespa fechou em alta de 1,95%, aos 85.719,88 pontos, com giro financeiro de R$ 19,6 bilhões.

Em outubro, a B3 agora registra um fluxo negativo de R$ 6,037 bilhões, resultado de compras totais de R$ 154,019 bilhões e vendas de R$ 160,056 bilhões.

Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$ 5,742 bilhões.