Lucro da Telefônica Brasil cresce 159,1% e atinge R$ 3,168 bilhões no 3º trimestre

A Telefônica Brasil, dona da Vivo, fechou o terceiro trimestre de 2018 com lucro líquido pro forma de R$ 3,168 bilhões, um avanço de 159,1% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado por efeitos não recorrentes. Os números pro forma excluem os efeitos da adoção da IFRS 15 (novo padrão contábil em vigor desde janeiro de 2018) e, portanto, são diretamente comparáveis com os resultados de 2017.

Como efeito não recorrente no trimestre, a operadora teve ganhos de R$ 1,381 bilhão em função de decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, relativo às operações da Vivo entre 2004 e 2013. Por outro, a operadora teve uma despesa de R$ 487,1 milhões relativa à contingências fiscais extraordinárias reconhecidas.

A companhia reportou Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) pro forma de R$ 4,766 bilhões, crescimento de 29,6% na mesma base de comparação. A margem Ebitda aumentou 10,5 pontos porcentuais, para 44,2%.

Já o Ebitda pro forma recorrente foi de R$ 3,872 bilhões, alta de 5,3%. A margem do Ebitda recorrente subiu 2,1 pontos porcentuais, para 35,9%. O crescimento do Ebitda recorrente foi resultado da expansão da receita móvel e de ultra banda larga, além das medidas de eficiência e corte de custos.

A receita operacional líquida totalizou R$ 10,777 bilhões no terceiro trimestre, recuo de 1,0%. A companhia teve resultado financeiro líquido positivo de R$ 653,7 milhões, ante resultado negativo de R$ 170,5 milhões um ano antes.

Já considerando os efeitos da adoção do IFRS 15, a Telefônica Brasil apresentou lucro líquido contábil de R$ 3,177 bilhões no terceiro trimestre de 2018, crescimento de 159,9% em relação ao mesmo período de 2017. O salto no lucro também ocorreu em função dos efeitos não recorrentes descritos acima.

O Ebitda contábil atingiu R$ 4,781 bilhões, alta de 30,0% na mesma base de comparação. A margem Ebitda contábil subiu 10,6 pontos porcentuais, para 44,4%.

O Ebitda contábil recorrente foi de R$ 3,886 bilhões, alta de 5,7%. A margem Ebitda recorrente subiu 2,3 pontos, para 36,1%.

A receita operacional líquida totalizou R$ 10,765 bilhões, queda de 1,1%.