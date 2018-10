Confiança dos empresários cresce 0,9 ponto em outubro, diz FGV

Agência Brasil

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,9 ponto em outubro e chegou a 90,7 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. O indicador é calculado com base em entrevistas com empresários da indústria, comércio, serviços e construção civil.

O Índice de Situação Atual, que mede a confiança no momento presente, caiu 0,3 ponto, para 87,6 pontos, mas o Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro, avançou 0,4 ponto, para 96,6 pontos. Entre os setores, houve recuo da confiança apenas entre os empresários da indústria (2 pontos). Os empresários do comércio foram os que apresentaram maior crescimento da confiança: 3,8 pontos.