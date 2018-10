Após eleição, Ibovespa cai 2,24% e dólar sobe

O primeiro pregão do mercado brasileiro de ações após a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para a presidência do País foi de intensa volatilidade. O Índice Bovespa iniciou o dia indicando otimismo e chegou a subir mais de 3% pela manhã. No entanto, a aversão ao risco no mercado internacional levou a uma forte correção. Ao final da sessão, o Ibovespa ficou em 83.796 pontos, queda de 2,24%.

Na análise por ações, estiveram entre as principais quedas do dia as blue chips relacionadas a commodities, como Vale ON (-4,50%) e Petrobras ON e PN (-3,60% e 4,28%). As ações dos bancos caíram em bloco. Mesmo com o resultado desta segunda, o Ibovespa ainda acumula ganho de 5,61% em outubro.

Após o dólar cair quase 10% no mês até a sexta-feira antes das eleições, os investidores tiraram o dia para ajustar as cotações e realizar lucros, seguindo a confirmação da vitória de Jair Bolsonaro (PSL). O mercado externo mais adverso ajudou o movimento e a moeda norte-americana bateu máximas na parte da tarde. O dólar à vista fechou o dia em alta de 1,36%, a R$ 3,7022. Foi a maior variação desde o dia 11 de setembro, quando a moeda subiu 1,77%.