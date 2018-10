Dólar se fortalece com inflação nos EUA e euro é pressionado por fala de Merkel

O dólar se fortaleceu ante a maioria das outras moedas, nesta segunda-feira (29), apoiado por uma leitura da inflação nos Estados Unidos que reforçou a expectativa de aperto monetário. O euro, por sua vez, ficou sob pressão após a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, dizer que não buscará a reeleição e que pretende deixar o posto em 2021, mas podendo sair mesmo antes disso, dando espaço para alguma nova liderança.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar subia a 112,28 ienes, o euro caía a US$ 1,1392 e a libra tinha baixa para US$ 1,2806.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 0,1% em setembro ante agosto e teve ganho anual de 2,0%. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,2% e 2,0%, respectivamente. A meta de inflação do Fed é justamente de 2%, portanto o dado foi visto como um reforço no argumento por mais altas de juros nos EUA, fortalecendo o dólar em geral.

No caso do euro, o anúncio de saída futura de Merkel pressionou a moeda comum, que também tem reagido às notícias sobre o orçamento da Itália. O governo de Roma tem insistido em manter sua proposta orçamentária de déficit equivalente a 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), apesar das críticas da União Europeia. Ainda na Europa, a libra seguiu pressionada pela cautela com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

Entre as moedas de países emergentes e ligados a commodities, o peso mexicano foi penalizado pela notícia de que o próximo governo do país desistiu de um projeto bilionário de construção de um novo aeroporto na Cidade do México. O presidente eleito Andrés Manuel López Obrador afirmou que desistirá do projeto de US$ 13,3 bilhões, já em construção, preferindo outro projeto menos ambicioso. Calcula-se que um terço do projeto já tenha sido realizado e o cancelamento deve custar cerca de US$ 5 bilhões. Houve uma votação popular sobre o tema no domingo, com participação de apenas 1,2% do eleitores, e 70% rejeitaram o novo aeroporto, preferindo a proposta de López Obrador de manter o atual aeroporto, acrescentando um terminal e duas pistas em uma base militar ao norte da capital. (Com informações da Dow Jones Newswires)