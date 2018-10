Ativos brasileiros listados na Europa e na Ásia saltam após eleição de Jair Bolsonaro

Folhapress

Os ETFs, fundos de índices, do Brasil listados na Europa saltaram nesta segunda-feira (29) depois de Jair Bolsonaro vencer a eleição presidencial no Brasil no dia anterior. Ações no índice MSCI Brazil ETF listado na Alemanha avançaram 6,4%, enquanto o iShares MSCI Brazil ETF listado em Londres saltou 6,8% após a vitória de Bolsonaro.

As ações da Latin American Investment Trust, da Blackrock, também subiram 6,9%. Investidores devem receber com otimismo a eleição de Bolsonaro, em meio a apostas de que a sua equipe econômica adotará uma agenda positiva para o país, mas a manutenção do ânimo dependerá de sinais claros sobre o comprometimento da nova administração, notadamente detalhes sobre os planos para a economia.

A eleição de Bolsonaro já se reflete também no desempenho de alguns ativos brasileiros negociados na Ásia.

Na bolsa japonesa, o ETF (Exchange Traded Funds, no termo em inglês) de Ibovespa subiu 13% logo após o anúncio da vitória de Bolsonaro neste domingo (28), segundo a Bloomberg. A alta pode funcionar como um bom indicador antecedente do comportamento esperada para a Bovespa nesta segunda.