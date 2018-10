Bolsas de Nova Iorque fecham em baixa, com setor de tecnologia sob pressão

As bolsas de Nova Iorque tiveram sessão negativa, pressionadas por papéis de tecnologia e serviços de comunicação. Com a queda de hoje, o índice S&P se uniu ao Nasdaq em território de correção, com investidores menos propensos a assumir riscos e de olho em balanços corporativos.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,19%, em 24.688,31 pontos, e na semana recuou 2,97%. O Nasdaq teve queda de 2,07%, a 7.167,21 pontos, e na semana caiu 3,75%, enquanto o S&P 500 cedeu 1,73%, a 2.658,69 pontos, e na semana teve queda de 3,94%.

A abertura foi negativa, depois os índices chegaram a reduzir perdas, mas voltaram a recuar mais. Alguns balanços que frustraram as expectativas e o temor de crescimento global menor pesaram. Hoje, ações da Amazon e da Alphabet, controladora do Google, foram penalizadas, diante de balanços divulgados depois do fechamento de ontem que desagradaram. Gerente de portfólio da Hodges Funds, Craig Hodges notou que é natural uma ação recuar após um balanço que mostra desaceleração no avanço da receita, mas disse que esta semana foi marcada por alguns dias de quedas generalizadas, com um menor apetite por risco em geral.

A ação da Amazon recuou 7,8% e ficou próxima do chamado bear market - quando o papel cai pelo menos 20% ante uma máxima recente. Alphabet cedeu 1,8%, reduzindo perdas durante o pregão. Facebook, Netflix e Apple, que divulgam resultados na próxima semana, também tiveram baixa.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3,5% no terceiro trimestre, em números anualizados. O resultado superou um pouco a expectativa de alta de 3,4% dos analistas consultados pelo Broadcast. Ao mesmo tempo, analistas ponderaram que o resultado forte não deve ser sustentado mais adiante.