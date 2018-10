fechamento

Loterias

O concurso 2.091 da Mega Sena sorteou nesta quinta-feira os números 10, 11, 12, 37, 38 e 59. No sorteio 4.810 da Quina, saíram as dezenas 05, 09, 39, 51 e 63. No primeiro sorteio do concurso 1.857 da Dupla Sena, os números foram 14, 17, 23, 38, 44 e 50. No segundo, saíram 06, 15, 21, 23, 26 e 39. Os resultados são extraoficiais.

Grazziotin

O grupo Grazziotin fará um aporte de R$ 63,25 milhões na empresa controlada Grato Agropecuária, com a finalidade de realizar a aquisição de uma nova área rural de terras. O investimento, que foi aprovado em reunião do conselho de administração nesta quinta-feira, visa incrementar os resultados da companhia com a ampliação da atividade agrícola.

Volkswagen

A fábrica da Volkswagen localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, vai voltar a produzir em dois turnos a partir de abril do ano que vem, depois de um pouco mais de um ano operando em apenas um turno. O aumento do ritmo se deve ao início da montagem do primeiro SUV da marca feito no Brasil, o T-Cross, apresentado a jornalistas nesta quinta-feira.

Black Friday

Um pouco mais de um terço (37%) das compras da Black Friday deste ano, a megaliquidação do varejo marcada para a penúltima sexta-feira de novembro, é antecipação de compras de Natal. No caso de itens de vestuário, essa fatia é bem maior e chega a 53% do faturamento da megapromoção. Já para os eletrônicos, a participação está abaixo da média e corresponde a 32% das vendas. Os dados são da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Transporte 1

A Agergs autorizou revisão tarifária para o Transporte Intermunicipal de Passageiros do Sistema da Região Metropolitana da Serra. Ficou definido o índice de 20,12%. Os municípios abrangidos pela revisão são Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, Nova Pádua, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira.

Transporte 2

A Agergs deferiu reajuste tarifário da Travessia Hidroviária de veículos entre Rio Grande e São José Norte, com índice de 10,8801%. O reajuste, que ocorre a cada ano vigente, é válido para carretas, bitrem, rodotrem, automóveis e utilitários, carroças, motocicletas, bicicletas, automóveis com reboque, caminhões e ônibus.