Farsul busca solução para a reposição de dívidas

Nesta quinta-feira, a Farsul será recebida pelo secretário-adjunto de Política Agrícola, Inclusão Produtiva e Meio Ambiente, Ivandré Montiel da Silva, para tratar do não cumprimento do acordo de reposição de dívidas agrícolas. Segundo a entidade, alguns agentes financeiros não estão realizando as revisões dos contratos, especialmente daqueles produtores que tiveram perdas por problemas climáticos. Nos casos dos bancos de fábricas, já há situações de busca e apreensão de bens sem que a renegociação tenha sido realizada.

O encontro acontece na sede do Ministério, em Brasília, às 14h30min e contará, também, com a presença do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e agentes financeiros. A Farsul será representada pelo economista-chefe Antônio da Luz.