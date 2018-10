Navegação Aliança ganha financiamento do Bndes

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) aprovou financiamento de R$ 10 milhões, na modalidade Bndes Giro, para a Navegação Aliança, empresa gaúcha que atua no transporte hidroviário de carga. Os recursos buscam garantir capital de giro para aumento da competitividade da companhia, inclusive com perspectivas de ampliação da frota. O prazo total da operação será de 60 meses.

A Navegação Aliança é considerada uma das principais operadoras logísticas da bacia hidroviária do Rio Grande do Sul, com atuação em diversos portos e terminais. A empresa conta com a maior frota própria em atividade na Bacia do Sul, com 18 embarcações e capacidade estática de 53 mil toneladas de carga.