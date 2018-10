Ford registra lucro líquido de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre

A montadora americana Ford registrou lucro líquido de US$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2018, equivalente a US$ 0,25 por ação, acima do prejuízo líquido de US$ 600 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 0,29, um pouco acima da previsão de US$ 0,28 da FactSet.

A receita no terceiro trimestre de 2018 foi de US$ 37,6 bilhões, enquanto no mesmo período do ano anterior o resultado foi de US$ 1,1 bilhão.

Às 17h56 (de Brasília), a ação da empresa subia 6,23% nos negócios do after hours em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires)