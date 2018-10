Whirlpool registra lucro de US$ 210 milhões no 3º trimestre

A fabricante americana de eletrodomésticos Whirlpool registrou lucro líquido de US$ 210 milhões, o equivalente a US$ 3,22 por ação, no terceiro trimestre deste ano, informou há pouco a companhia. Excluindo-se alguns itens, o lucro por ação foi de US$ 4,55, acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que indicava ganho ajustado de US$ 3,77 por ação.

Já a receita da Whirlpool cedeu de US$ 5,418 bilhões entre julho e setembro de 2017 para US$ 5,326 bilhões. A empresa, que no Brasil controla as marcas Cônsul e Brastemp, também informou que espera registrar prejuízo entre US$ 2,60 e US$ 2,90 por ação no ano fiscal.

No after hours em Nova Iorque, a ação avançava 8,85%, para US$ 113,50.