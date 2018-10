Confiança do consumidor sobe 4 pontos em outubro ante setembro

A confiança do consumidor avançou 4,0 pontos em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou ontem a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 82,1 pontos em setembro para 86,1 pontos em outubro.

"O resultado mostra que, apesar de ainda não ter o resultado das urnas, o consumidor está esperançoso e otimista em relação aos próximos meses. O fim do período eleitoral diminui a incerteza política e gera expectativa de mudanças na condução da política econômica para o início do novo governo. O efeito 'lua de mel' é esperado, mas a continuidade desses ganhos na confiança dependerá de ações efetivas do próximo presidente", avaliou Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do Consumidor, em nota oficial.

Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA) caiu 0,4 ponto, para 71,9 pontos, mas o Índice de Expectativas (IE) cresceu 6,9 pontos, para 96,6 pontos, o maior nível desde abril.

O grau de satisfação com a economia no momento subiu 0,3 ponto, para 77,8 pontos, enquanto o indicador das perspectivas para a situação econômica nos seis meses seguintes avançou 6,1 pontos, para 106,1 pontos.

Em relação às finanças familiares, a satisfação dos consumidores com a situação financeira no momento recuou 1,1 ponto, para 66,5 pontos. O item que mede o otimismo em relação às finanças pessoais nos próximos meses subiu 1,7 ponto, para 93,4 pontos.

Após dois meses seguidos de quedas, a intenção de compras de bens duráveis aumentou 12 pontos, para 90,7 pontos, maior nível desde outubro de 2014. O item foi o que mais contribuiu para o avanço da confiança em outubro.

A melhora na confiança no mês foi puxada pelas famílias com menor poder aquisitivo, que recebem até R$ 2.100,00 mensais, com aumento de 9,3 pontos em outubro. Para esses consumidores, há expectativa de melhora da situação econômica, situação financeira das famílias, intenção de compra de bens duráveis e emprego.

A Sondagem do Consumidor coletou informações de 1.944 domicílios em sete capitais brasileiras, com entrevistas entre os dias 1 e 20 de outubro.