Fila gigante marca feirão de vagas de emprego em Porto Alegre

Lívia Rossa

Milhares de pessoas formaram uma fila gigantesca para participar da Feira de Oportunidades do Shopping Total, nesta quarta-feira (24), tomando conta do estacionamento externo do local. Foram oferecidas mais de 1,2 mil vagas com salários entre R$1 mil e R$ 4 mil. O evento ocorre até as 17h de hoje.

Grande parte dos interessados ficou sabendo do feirão pelas redes sociais. Carla Josiane da Rosa, 29 anos, tem duas filhas e se viu obrigada a buscar o primeiro emprego. Assim como ela, Keila Oliveira, de 17 anos, também foi até o shopping atrás da primeira experiência profissional.

"Pode ser emprego ou estágio, eu espero conseguir experiência", disse. Junto com Keila, a mãe e a tia da jovem também enfrentavam a fila. As três, que são de Alvorada, na Região Metropolitana, chegaram antes das seis horas da manhã e tinham grande expectativa de conseguir qualquer emprego.

Keila (ao centro) foi para a fila acompanhada da mãe e da tia. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

Miguel José Maurera, de 43 anos, veio da Venezuela em busca de situação econômica e financeira mais estável. Morando há um mês em Canoas, também na Região Metropolitana, ele atuava como soldador em uma empresa petroleira no país de origem. "Quero melhores condições e que meu filho possa ir à escola", afirmou. A esposa de Maurera também buscava oportunidades nas áreas de cozinha e limpeza.

Maurera veio da Venezuela em busca de oportunidades no Brasil. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

Entre o grupo de primeiros da fila estava Anne Caroline Quinteiro, de 24 anos, que está concluindo os estudos no EJA. "Espero sair daqui empregada", afirmou a mulher que tem dois filhos e já trabalhou de auxiliar de cozinha e padaria.

Para a gerente de marketing e comercial do Shopping Total, Silvia Rachewsky, além do objetivo social, o evento foi realizado para impulsionar a economia junto das diversas entidades que integram o evento. A iniciativa é uma parceria com as empresas Sine, Sindilojas, CIEE, Senac, Captar Empregos, Sindha, Ast Facilities e RH Connect.

Silvia disse que a presença numerosa foi estimada de duas a três pessoas por vaga, sendo possível que o número extrapole até o fim do evento. Apesar da grande procura, todas as pessoas da fila deverão atendidas, mesmo que ultrapasse o horário definido.

A primeira etapa da seleção será o recrutamento, com a arrecadação dos currículos, e a segunda etapa vai distribuir os documentos para as vagas dos parceiros. Um banco de currículos também será criado para os lojistas do shopping. Ainda não há previsão de chamamentos para as vagas.

Além da oferta de vagas, os participantes também puderam contar no evento com assistência profissional e orientações sobre como se portar no mercado de trabalho, dicas para fazer currículo bem feito e agendamento para confecção da carteira de trabalho.